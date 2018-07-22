葉君璋：土投不差 只缺機會

賴鴻誠表示如果再拿到中繼王，絕不會重蹈覆轍。（資料照，記者林正堃攝）

富邦悍將總教練葉君璋認為，本土投手素質不差，缺的是培養和機會。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕中職先發本土投手當自強！近年來先發土投表現每況愈下，成績大不如前，富邦悍將總教練葉君璋認為，其實台灣投手素質不差，只是缺乏更多機會發揮。

數字會說話，中職4隊規模邁入連續第10年，每年240場例行賽，先發投手就有480人次，2013年土投先發多達313人次，拿下105勝，防禦率4.09，到了2016年土投先發只剩187次，僅48勝，防禦率高達6.82，僅數年光景，表現大幅滑落。

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今年土投先發106人次奪24勝，防禦率5.16，比兩年前略有進步，但與2013年相較仍有一大段落差，且中職已連4年先發土投防禦率破5。

葉君璋表示，培養先發本土投手沒有更好的方法，就是多讓他們比賽，當然，選手自己要多努力，同時也要給他們更多機會發揮。

和早期相較，葉君璋認為，現在青棒投手質和量不斷向上提升，球速快的投手也很多，不過職棒先發洋投比例不低，當這一批本土投手進中職後，若缺乏持續培養和機會，可能成長就不如預期，他強調，「現在每一隊都有努力培養先發本土投手，為了大環境好，這是應該要去做的。」