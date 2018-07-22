愛犬叫Kobe 馬查多穿8號道奇衣

馬查多（今日美國）

〔記者徐正揚／綜合報導〕馬查多在明星賽後轉戰國聯，球衣背號改穿8號，下半季首戰首打席就敲出安打，單場上壘4次，幫助新東家道奇以6：4擊敗釀酒人，道奇仍居國聯西區龍頭，領先響尾蛇1.5場。

跳槽首戰 單場上壘4次

馬查多在金鶯6年多都穿13號球衣，在道奇已被轟出本季全隊最多全壘打的馬恩西使用，馬恩西原本願意禮讓，他仍決定改穿8號，外界以為是向金鶯傳奇球星小瑞普肯致敬，其實他是向偶像前NBA湖人看板球星布萊恩致敬。

「我從小就是布萊恩的球迷，我的狗也取名柯比（Kobe），選擇新背號跟這個有關，也是新的開始，我很高興能來到道奇，這是支很棒的球隊，我是來這裡贏球的。」

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馬查多在道奇首戰先發守游擊打第2棒，首打席就敲出安打，再選到2次保送，第7局又敲安打，直到第9局擊出外野飛球，才出現轉隊後第1個出局，前1位於季中轉隊首戰至少上壘4次的明星球員，是1952年從老虎轉到布朗（金鶯前身）的沃茲。

馬查多也在IG發文向前東家金鶯告別，並感謝球隊、球迷、隊友與總教練，「我17歲加入球隊，你們毫無保留地接受我，這期間發生的事，完全超出我的想像，我很享受那段時光，謝謝金鶯隊，你們永遠在我心中。」