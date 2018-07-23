超級500新加坡公開賽》周天成捧冠 許仁豪寫超級賽最佳

周天成收下今年第2冠，表示這一冠讓信心提升不少。（法新社）

周天成（見圖）擊敗許仁豪拿下冠軍。（法新社）

許仁豪屈居亞軍，仍刷新超級系列賽生涯最佳名次。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕超級500系列新加坡羽球公開賽昨上演「台灣內戰」，世界排名第7的一哥周天成以兩個21：13、直落二擊敗同袍許仁豪，收下今年第2冠，台灣選手一舉包辦冠亞軍。

天哥勇奪今年第2冠

周天成和許仁豪過去僅在國際賽交手過一次，為2012年南韓公開賽會外賽，當時許仁豪以直落二獲勝，也曾在2011、2012年國內排名賽兩度擊敗小天，對戰紀錄占上風，不過近幾年，周天成實力不斷提升，已躋身世界前10名。

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兩人第2度在國際賽碰頭，周天成率先搶下首局，次局你來我往，許仁豪一度領先，但沒能把握優勢，遭小天逆轉超前後氣力放盡，最終以兩個13：21落敗，賽後小天也送上擁抱，相互打氣致意。

周、許都將參加亞運

周天成3月在德國羽球公開賽奪下今年首冠，日前世界排名一度升到第4名，昨順利抱回第2冠，他也難得秀一口流利英語受訪，他認為拿下這座冠軍，大幅提升自己的信心。

順利在新加坡封王，周天成獲得2萬6625美元（約74萬台幣）獎金，還有世界排名積分9200分，成功為接下來的亞運注入強心針，他和許仁豪都將代表台灣參戰。

世界排名41的許仁豪，前次在國際賽奪冠已是2014年美國羽球大獎賽，過去在超級系列賽最佳成績為4強，昨雖不敵周天成收下亞軍，仍寫生涯最佳。