「標」出今年亞洲第2 鄭兆村謙稱運氣好

鄭兆村（中）擲出84公尺60，謙稱是自己運氣好。（資料照，記者陳志曲攝）

鄭兆村（中）在瑞典擲出84公尺60佳績，是今年亞洲次佳。（田協提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕「亞洲標槍之王」鄭兆村目前在歐洲移訓，昨在瑞典卡爾斯塔德出賽，擲出84公尺60，寫下今年個人最佳成績，也是本年度亞洲排名第2。

鄭兆村在瑞典擲出84公尺60佳績，他表示這場比賽其實很特別，男女老少混在一起競賽，有點類似趣味競賽；不過比賽時間拖得有點長，加上熱身場地不夠，要維持身體狀況較困難，能再寫紀錄，他謙虛地說：「基本上運氣還滿好的。」

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此外，鄭兆村的成績也突破他在5月日本大阪黃金大獎賽的81公尺69，為個人今年度最佳，且目前在亞洲及大洋洲皆排名第2，假如在7月31日之前仍維持在前2名，可望以此成績代表亞洲及大洋洲聯隊，參與國際田徑總會（IAAF）9月在捷克舉辦的洲際盃賽事。

洲際盃賽事將聚集當年度各洲最頂尖選手，台灣現役選手也只有「鉛球王子」張銘煌曾受邀，但他為了準備2014年的亞運而婉拒參賽。

鄭兆村去年在世大運擲出91公尺36，為我國摘下金牌，也成為亞洲紀錄保持人，為8月亞運摘金重點選手；接下來他將在25日、28日分別於瑞典及芬蘭出賽，持續為亞運備戰。