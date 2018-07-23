換回經典56號 郭泓志仍要退休

富邦悍將「不死鳥」郭泓志今年球季結束後退休的心意仍不變。（記者陳志曲攝）

明年也沒打算當教練

〔記者倪婉君／新北報導〕換回最熟悉的56號，富邦悍將「不死鳥」郭泓志表示今年球季結束後退休的心意不變，也沒有當教練的打算，他說：「志不在此。」

郭泓志日前將背號換回陪他走過7個大聯盟球季的56號，也要用這個球迷最熟悉的道奇時代背號，投完他生涯最後一年。儘管郭泓志今天就要滿37歲，悍將總教練葉君璋也說要勸他明年繼續投，但他昨天面對是否會改變退休念頭的提問，則立刻搖頭說，「不會了。」

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從2000年在道奇小聯盟展開職業生涯後，郭泓志其實穿過不少背號，像是33、47、37、44號等等，「這些都是球團給的，56號也是道奇給的啊，不是我自己選的。」只是他也沒想到，56號會變成和KUO畫上等號的經典號碼。

2013年返台加盟中職統一獅後，郭泓志選擇以「00」號重新出發，但其中一個理由也是56號已是劉芙豪的背號；去年季中加盟悍將後，郭泓志也因56號已有人穿，改選40號，如今56號空出後，他終於可以穿回這個熟悉背號。巧合的是，如今他和劉芙豪這兩個56號，都將在今年球季結束後退休。

劉芙豪56號今年也要退

只要再出賽兩場，郭泓志就將完成在中職的百場出賽，儘管近兩場都有失分，但他表示其實狀況不差，葉總也認為是守備的穩定性不足，影響到投手表現。

對郭泓志來說，富邦悍將就是他生涯的最後一隊，56號也是陪他走完職棒生涯的背號。至於明年是否留在悍將當教練，郭泓志也說志不在此，還開玩笑說要再去找能夠養家餬口的行業。