等13年圓夢 黃子鵬同框偶像恰恰

黃子鵬（左）日前終於和偶像彭政閔合照，也要到簽名球，圓了他等了13年的夢想。（取自黃子鵬臉書粉絲團）

〔記者倪婉君／新北報導〕上週趁著中信兄弟到桃園作客，24歲的桃猿投手黃子鵬和偶像彭政閔合照留念，終於一圓等了13年的夢想，他本季16場出賽僅2戰失分，期盼自己的職棒路也能和偶像一樣走得既穩又長。

「我會打棒球，是因為我爸爸，開始喜歡看棒球，則是因為彭政閔。」黃子鵬和下個月將滿40歲的彭政閔差了近16歲，從小他就很崇拜這位兄弟人氣球星，15日趁兄弟作客桃園，他也透過好友詹子賢牽線，終於和彭政閔合照並索取簽名球。

和彭政閔一樣，黃子鵬小時加入高雄復興少棒、五福青少棒，他笑說，「我第一句話就跟恰恰賢拜說，我也是復興的！」黃子鵬5月初被拉上一軍，在5月9日初登板對兄弟登板2局無失分，其實還包括三振彭政閔。

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黃子鵬目前出賽17場共24.1局失7分，累計3勝和4次中繼成功，防禦率僅2.59。事實上他只在5月24日對富邦悍將，以及6月21日對統一獅這兩戰有失分，以對悍將失6分最多，也是他至今唯一一場先發機會。

「那一場先發就是在新莊，其實雖然帳面數據不佳，但我自認狀況沒有不好，也得到很多收穫。」黃子鵬表示那場的策略就是積極攻擊好球帶，雖然一直被打，但他知道之後比賽該如何去應對，對自己是正面收穫。桃猿教頭洪一中表示目前就讓黃子鵬先待在牛棚，黃子鵬也希望持續穩定表現，建立起教練團對自己的信心。