大谷火力復燃 2支2壘安救不了天使

韋蘭德昨投6局僅被敲5安、狂飆11次三振，最終帶領太空人完封天使。（今日美國）

〔記者羅志朋／綜合報導〕天使投打「二刀流」大谷翔平昨敲2支長打，難敵太空人王牌投手韋蘭德先發6局無失分好投，最終太空人以7：0擊敗天使，大谷右肘傷癒，近期開始進行傳接球練習，自評感覺還不錯。

大谷翔平昨4支2，打擊率升至2成83，不過天使隊遭太空人封鎖，最後1分未得。（今日美國）

昨役大谷先後於第4、9局敲出二壘安打，本季累積12支二壘安打，單場4支2，打擊率升至2成83，不過，隊友沒能把大谷送回來，天使全場敲出7支零星安打，1分未得。

韋蘭德6局無失分 飆11K

反觀太空人攻勢效率好得多，全場雖僅擊出5安，靠6局下瑞迪克陽春砲和史普林格滿貫砲，單局灌進5分奠定勝基，韋蘭德先發6局被敲5安，狂飆11K，無失分拿下本季第10勝。天使輸球後勝率跌破5成，晉級季後賽形勢不容樂觀。

大谷連3天傳接球練習

6月初大谷因右肘傷被天使下禁投令，接受自體高濃度血小板血漿注射（PRP）療程，傷勢逐漸好轉，日前球團宣布解禁，目前他已連3天進行傳接球練習。

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大谷表示，恢復投球的感覺還不錯，以「本季重返投手丘」為目標來努力，為避免手再度受傷，可能會調整投球姿勢，這必須重新全面檢視。

秋信守連續上壘停在52場

遊騎兵韓籍強打秋信守，昨對印地安人單場4支0，慘吞2K，遊騎兵3：16慘敗，秋信守連續上壘停留在52場，已寫下隊史最佳紀錄。

無緣續寫紀錄，秋信守說：「大家都在談這紀錄（連續上壘場數），特別是在南韓，今天讓很多球迷失望，不過，明天又是新的開始。」