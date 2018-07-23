英國公開賽》伍茲一度領先 球迷驚嗨

伍茲目前在英國公開賽以208桿並列第6，還有機會爭冠。 （美聯社）

〔記者趙新天／綜合報導〕能在第3回合打出66桿，讓「老虎」伍茲站在第147屆英國公開賽可能爭冠的位置，外界不免又燃起對伍茲奪冠的高度期待，但伍茲說：「等事情真正發生了再說。」

上次贏得大賽是10年前

伍茲的生涯4大賽冠軍數字停在14場已經很長一段時間了，上次贏得大賽冠軍是10年前的事，今年在英國公開賽打完3回合終於又有機會在領先群裡看到他的名字。

第3回合他不光是打出7年來在4大賽單回合最佳桿數，伍茲的開球上球道率和長推桿進洞的次數都是重要參考指標，看得到伍茲最近努力有成，昨天他在第9洞推進50呎的長距離博蒂，這是本季他在美巡賽事推進最遠的1桿。

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他在第11洞攻果嶺的鐵桿讓球停在洞邊，都很接近全盛時期的伍茲，也讓英國觀眾看得掌聲和歡呼聲不斷。

有機會爭冠 伍茲仍淡定

但伍茲賽後說：「我完全不知道曾經並列領先，我知道追成只差1桿，第14洞抓到博蒂之後，我還有4洞要努力，必須很專注地在最後4洞打出低於標準桿，而且不要讓其他好手把差距拉遠了。」

他表示，今年賽季已經幾次在比賽中表現出很接近冠軍的機會，過去幾年下來，他不確定這還會不會發生，但現在他有機會在大賽的週日放手一搏。伍茲說：「我們還沒到贏得冠軍的時刻，我知道你們想問些什麼，但讓我先達成再說，到時候你們再問。」