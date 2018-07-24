暌違10年40盜 王威晨拚留名

王威晨本季目前26次盜壘成功，有機會挑戰暌違10年的單季40盜。（資料照，記者林正堃攝）

盜壘王幾乎底定入手

〔記者徐正揚／台北報導〕中信兄弟王威晨本季累計26次盜壘成功，幾乎是第2名獅隊陳傑憲11次的2.5倍，使盜壘王成為本季最可能提前確定的個人獎，以進度推算，可望締造中職暌違10年來的單季40盜。

盜壘是中職球員近年來最不熱中的數據，前13年有8次、近6年有4次不到30次就能稱王，去年更降到史上新低20次，主因之一是盜壘的受傷風險最高，教練與球團的重視度遠低於全壘打與打點，隨著球員薪資逐漸提升，在健康打滿整季的原則下，盜壘能免則免。

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以近3年為例，中職各隊都強調速度戰的重要，弔詭的是盜壘王數據卻逐漸下滑，這個現象終於在今年稍微改觀，王威晨在上半季就跑出22盜，超越去年王勝偉獲獎的20次，目前追平前年林智平獲獎的26次，很有機會超越2011年張正偉獲獎的33次，締造中職近9年來新高。

有不願具名的球評指出，中職前幾年全壘打產量暴增，排除「彈力球」的爭議或質疑，固然符合球迷愛看打擊戰的胃口，比賽卻似乎缺少了一點東西，王威晨今年的表現重新提醒大家，盜壘也能讓比賽血脈賁張。

半季超越去年王勝偉

王威晨本季出賽66場已有26盜，成功率77%，以中信兄弟還剩52場、球隊幾乎都給他開綠燈等條件推算，下半季可望再添18至20盜，繼2009年王勝偉後再次達成單季40盜是合理的預期，總教練史耐德不但看好他，更支持他挑戰這個目標。

王威晨上週六對獅隊時生涯首次單場3盜，也盜出自信，他表示，要力拚在盜壘王留名。

「盜王」王威晨本季挑戰5大里程碑

再7盜：超越2015年猿隊林智平32盜，成為近7年最多

再13盜：生涯累計43盜，超越父親王光輝生涯42盜，成為王家盜壘王

再14盜：成為2009年王勝偉42盜後，10年來首位40盜

再22盜：超越1992年林易增47盜，成為兄弟隊史盜壘王

再29盜：超越1999年黃甘霖54盜，成為中職本土盜壘王

註︰匹茲堡海盜隊馬堤的25盜（出賽88場）目前暫居大聯盟盜壘王