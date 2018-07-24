王威晨固定第1棒 潘忠韋：當然有幫助

中職本季唯一維持固定棒次的選手，僅有兄弟開路先鋒王威晨。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕隨著教練團的思維改變與戰術需要，「當家第×棒」這個名詞在中職不如過去明顯，本季棒次唯一沒變動過的只有王威晨一人，球評潘忠韋認為，棒次與表現未必有絕對關係，能固定當然有幫助。

王威晨本季出賽66場都打第1棒，是四隊唯一棒次沒有變動的打者，事實上，他從去年9月10日起，已經連續85場都打第1棒，潘忠韋認為，教練團每場視作戰需要調整棒次，在現今棒球逐漸成為常態，基本上對球員的影響不大，畢竟本分都是先求上壘。

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潘忠韋指出，棒次可以固定，對球員表現當然有幫助，以王威晨為例，由於角色很明確，想法就單純很多，可以更專注地扮演被賦予的角色，換個角度看，王威晨的棒次能固定，是自己用成績爭取來的，讓教練不做第二人想。

王威晨本季打擊率3成05、上壘率3成61，很接近黃甘霖1999年54盜時的打擊率3成21、上壘率3成81，比林易增1992年47盜時的打擊率2成66、上壘率3成30好，潘忠韋表示，王威晨今年不論技術或心態，明顯比前兩年成熟許多，如果決定往盜壘發展，超越兩位前輩的成就並非不可能。

中職去年沒有一位打者固定棒次，前年也僅有4人，分別為統一獅第1棒林志祥與中信兄弟第1棒張正偉、第4棒林智勝、第5棒蔣智賢。

※中職本季各隊開路先鋒

球隊、球員、打擊率、打數、H、HR、打點、盜壘、上壘率、長打率

中信、王威晨、0.305、279、85、0、20、26、0.361、0.355

統一、陳傑憲、0.361、233、84、4、30、9、0.430、0.511

富邦、張正偉、0.321、165、53、1、18、5、0.405、0.412

富邦、陳品捷、0.295、78、23、2、11、2、0.368、0.436

Lamigo藍寅倫、0.351、94、33、2、15、0、0.374、0.479

Lamigo陽耀勳、0.293、82、24、2、8、1、0.348、0.415