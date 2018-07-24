大帝士單季71盜 後進恐難超越

魔拉（右）在中職僅44場就跑出37盜。圖為其後他效力金鶯隊時滑回本壘。（資料照，美聯社）

〔記者吳清正／台北報導〕中職28年歷屆盜壘王中僅有2個洋將，其中前味全龍「盜壘大帝」大帝士1997年創下的單季71次盜壘，被認為是中職最難打破的紀錄之一，98年大帝士又跑出65次盜壘，卻一度遭到前三商虎「盜魔」魔拉的強烈威脅，兩人演出史上最高強度的盜壘大戰，至今讓老球迷津津樂道。

大帝士於1994年首度加盟龍隊，但是只出賽14場就被解約，96年曾隨墨西哥紅魔鬼隊來台友誼賽，再度被龍隊網羅，這一次大帝士終於引擎全開。

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97年大帝士盜壘83次成功71次，比第2名的和信鯨闕壯鎮多出40次，盜壘王贏得輕鬆寫意，成功率達0.855也創下中職紀錄，而且當年單季每隊只出賽96場，大帝士的71盜（出賽94場）更顯得不容易。

1998年 洋將相爭最激烈

98年大帝士的衛冕之路出現強敵，和當年加盟虎隊的魔拉形成拉鋸戰，魔拉出賽44場就跑出37次盜壘，卻被提前解約，否則不但有機會打敗大帝士，甚至可能打破紀錄。

外號「飛天狗」的闕壯鎮98年也跑出破本土紀錄的53次盜壘，99年大帝士季中被解約，闕壯鎮原可望首度贏得盜壘王，但統一獅黃甘霖崛起，以54盜打敗闕的51盜，2000年闕壯鎮再輸給黃甘霖，連4年屈居第2，不過這兩個本土飛毛腿的廝殺也大大提高球迷觀戰的樂趣。