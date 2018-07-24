足協雙包無解 恐影響亞運出征

〔記者廖聿偉／台北報導〕中華足協理事長改選延宕半年，內鬨、分裂導致政策躊躇不前，正、副理事長各擁派系，相互攻訐反目，體育署總是採取「中立」的態度，問題無解。國際足球總會（FIFA）已多次來函警告，若內鬥未能平息，最終可能由FIFA接管重整，最糟可能導致我被停權。

足協鬧雙包，分裂成支持現任理事長林湧成（中）的「挺林派」。（資料照，記者林正堃攝）

挺邱派控改選拖延

足協鬧雙包，分裂成支持現任理事長林湧成的「挺林派」，以及力挺台日關係協會會長邱義仁的「挺邱派」，雙方各自為政，分別召開會員大會，又相互杯葛。FIFA日前要求我國足協須於今日繳交進度報告，「官方」足協回應︰「我們一切按照章程行事，7月20日召開的第11屆第16次理監事聯席會議，遭部分理事杯葛，足協已決議將在27日重啟會議，期盼能儘快完成選務工作。」

請繼續往下閱讀...

足協鬧雙包，分裂成力挺台日關係協會會長邱義仁的「挺邱派」。（資料照，記者叢昌瑾攝）

就目前選舉態勢而言，邱義仁擁有較高的支持度，足協39席會員中，至少有過半的基本盤，當選下任理事長機會濃厚。「挺邱派」認為，林湧成刻意用拖延戰術延長任期；「挺林派」則反擊，副理事長龔元高、劉福財等人不斷違反章程召開會員大會，是導致足協分裂的元凶。

劉福財上週日主持第11屆第2次（續）臨時大會，會議中大有進展，已選出選務委員，且明確訂定理監事改選日期為8月11日。但FIFA來函表示，7月14日的臨時理事會程序有瑕疵，連帶影響上週日臨時會的合法性，選務再度陷入膠著。

須獲FIFA與體育署認可

龔元高坦言，「在得到FIFA與體育署認可之前，的確無法100%認定會議結論皆有效，但我們不能讓選務持續空轉，該做的事情還是要繼續進行，期盼風波儘快落幕。」

暌違52年，台灣男足再度出征亞運，國內足協卻鬧分裂，無法全心支援前線國手作戰。體育署必須展現魄力，居中協調，並找出解決之道，讓台灣足球下半年的賽事、行程都能步上軌道。