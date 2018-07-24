「籃」色憂鬱！國際賽受挫 亞運勝算多少？

歸化球員Q.戴維斯因傷動手術，亞運無法出賽，台灣隊戰力大損。（資料照）

Q戴維斯有傷 亞運不能打

35歲「新台灣人」Q.戴維斯在2013年成為我國籃壇首位歸化洋將，但2014年仁川亞運，因南韓籌委會提出「歸化球員需居留滿3年」規定，害他無法征戰。如今，他因椎間盤突出傷勢動手術治療，確定無緣下個月雅加達亞運，導致球隊高度註定矮人一截。Q.戴維斯因長年征戰累積不少傷勢，凸顯我國不僅需要有新任歸化洋將，還得有備案人選才行。

Q.戴維斯亞運空缺由190公分射手黃鎮遞補，使全隊僅效力SBL富邦勇士林郅為有200公分。在禁區無大將情況下，只能看外籍教頭帕克如何變魔術，並在27日至澳洲移地訓練10天之際，找出「小球戰術」致勝之道。

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內線高度不足 最大利空

事實上，內線高度不足是台灣長年在國際賽最大黑洞，Q.戴維斯剛加入國家隊時確實解決過此問題，但隨著年紀漸長又或是打法被摸透，彷彿過了「蜜月期」，現階段已難以提升球隊等級及贏得勝利。

當亞洲籃壇早就吹起「歸化風」，南韓、菲律賓、哈薩克、卡達、黎巴嫩及日本都擁有歸化球員，連籃球不興盛的印尼，都為此次亞運找洋將助陣。有些國家不只一位歸化人選，就是要避免傷勢、禁賽等意外，畢竟洋將能有效提升戰力。

歸化球員成亞洲籃壇主流

台灣隊想在亞洲戰場具備競爭力，且明年又無重要國際賽，得趕緊著手找適合的新歸化球員，能先鎖定國內SBL聯賽7支球團洋將，並觀察是否有人適合台灣隊，屆時若提出歸化計畫，也有聯賽實際數據進行佐證，讓外界信服。

至於Q.戴維斯與籃協合約在雅加達亞運後結束，憑藉他對國內籃壇的了解程度，能轉任歸化洋將備案人選。若歸化人選沒下文，又持續停滯不前，台灣籃球難保未來慘輸日本、南韓之事會不斷發生，若有一天還被香港或印尼超車，屆時就真的「回不去了」。

（記者林岳甫）

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