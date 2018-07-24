中信愛接棒資助 400名小球員移訓屏東

中國信託慈善基金會主辦的「愛接棒—移地訓練」活動。（中信慈善基金會提供）

〔記者吳清正／綜合報導〕中國信託慈善基金會主辦的「愛接棒—移地訓練」活動在7月初展開，共有15個縣市近400名球員參加，將在屏東中信園區持續進行到8月底。

兼顧體育長才與課業

中信慈善基金會為深耕基層棒球，推動少棒暨青少棒資助計畫已經進入第5年，主要資助國中、國小棒球隊伍外出比賽、課業輔導、營養餐食、教練薪資及器材場地等項目，藉由棒球運動照顧弱勢孩童，兼顧他們的體育長才與課業。

而今年的移地訓練活動為24支球隊安排5梯次的訓練課程，內容包括：體能、衛教與防護課程、球賽交流、中信兄弟職棒二軍觀賽，以及引導球員調適同儕間壓力、化解焦慮和憤怒情緒，並加強溝通與社交技巧的正向人際及生活能力訓練課程，並融合去年與學者合作完成的「基層棒球與偏鄉兒童」研究，讓小球員們參加正向人際及生活能力訓練課，培養學童挑戰未來的能力。

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辜董︰創造更多可能性

擔任棒協理事長的中信慈善基金會董事長辜仲諒，也特地到屏東中信園區探望移地訓練的小球員，鼓勵大家站上球場要「勇敢」面對挑戰，記取經驗，永不放棄。而且大家要好好讀書，除了棒球以外，還要有另一個夢想，創造未來更多可能性。

兄弟球員陪同吃晚餐

此外，移地訓練中特別安排小球員觀賞中信兄弟二軍賽事，中信球員潘韋辰、蔡岱霖、王鴻程、吳明鴻、陳文杰及黃稚峰等人也驚喜現身，陪孩子們共享晚餐，並給予鼓勵與支持。小球員看到職棒明星就在眼前，立刻發問球速、球種等專業問題，還要求握手拍照，當場有孩子興奮得直呼不想洗手了！