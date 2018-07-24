首戰被三振不難過 葉承修要變強

「元氣小火子」葉承修。（中信慈善基金會提供）

〔記者吳清正／綜合報導〕新竹縣中山國小少棒隊今年首度參加「愛接棒—移地訓練」活動，陣中的五年級球員葉承修更是首次上場比賽，雖然遭到三振，仍然獲得觀眾熱情加油，讓葉承修非常開心，也告訴自己要變得更厲害。

葉承修今年轉到中山國小，加入球隊才半年，他在移地訓練的課程中寫了一張小卡片給自己，提到很期待能夠上場打擊，教練蔡佳偉因此在和新北市民安國小的友誼賽中，特別安排葉承修上場，雖然被三振，葉承修表示不會難過，相信自己會越來越好。結業式時葉承修更獲得「元氣小火子」獎，成為他最難忘的首次移地訓練活動。

位於新竹縣竹東鎮的中山國小少棒隊已經成軍28年，23名球員有7成來自弱勢家庭，大部分是五峰鄉和尖石鄉原住民，家長期盼孩子練習棒球，有朝一日成為職業選手，校長郭碧玄也非常支持孩子透過運動開啟人生目標，更鼓勵孩子在團體生活及球技練習中，增加自信、學習品格教育，並兼顧學業發展。

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中山國小的先發投手阿華來自單親家庭，家庭因素造成他不善溝通、脾氣差，後來轉學到中山國小加入棒球隊，開始團體生活，剛外出比賽期間，睡覺還需要教練陪伴，但是這次的移地訓練，他不僅融入球隊，經常與同伴嘻笑，和隊輔大哥哥也互動熱烈，不但努力練球獲得肯定，得到在友誼賽先發主投的機會，也讓教練看到他在生活上的成長。