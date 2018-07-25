東奧倒數2年 日14高塔染5彩

東京晴空塔染上奧運5彩。（駐日特派員林翠儀攝）

東京都知事小池百合子（左）在燈籠上寫下TOKYO東京的字樣。（駐日特派員林翠儀攝）

與晴空塔連線點燈

〔駐日特派員林翠儀／東京報導〕2020年7月24日開幕的東京奧運暨帕運昨正式進入倒數2年，東奧組織委員會在東京晴空塔舉辦全國點燈活動。包括東京鐵塔、京都塔及福岡塔等全國14座高塔或建築物，於日本時間7點前後與晴空塔連線點燈，燦爛的藍黃黑綠紅奧運5彩，為2年後開幕的奧運倒數。

與晴空塔連線點燈地點包括東京的東京都廳第一本廳舍、東京塔、駒澤奧運公園奧運塔、NTTdocomo代代木大樓、千代田區JOB HUB SQUARE、町田市公所、Tower Hall船堀、北海道的五稜郭塔、岩手縣岩手縣民情報交流中心aiina、神奈川縣的橫濱海洋塔及江之島瞭望燈塔、京都府的京都塔、福井縣的丸岡城及福岡縣的福岡塔。

請繼續往下閱讀...

東奧開幕前2年倒數活動，除了晚間的點燈活動之外，從下午2點起在晴空塔4樓的晴空廣場舉辦各種奧運相關展覽；5點還有抗暑的潑水活動及志工招募宣傳活動等。

點亮江戶燈籠

點燈活動由東京都知事小池百合子與東奧組委會長森喜朗等人主持，東奧吉祥物「未來永遠」、「Someity」和晴空塔所在地墨田區的百名小學生們一起點亮代表東京的江戶燈籠，晴空塔和全國其他14個高塔或建築物也在同時染色奧運5彩，全場響起歡呼聲。