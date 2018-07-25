安東尼上火箭 組「哈羅瓜」連線

安東尼以1年7200萬台幣加盟火箭。（資料照，今日美國）

安東尼加入火箭後，原哈登（右）與保羅（左）的「哈羅」連線擴大成火箭新三巨頭。（資料照，美聯社）

買斷金8.5億台幣

〔記者廖聿偉／綜合報導〕「甜瓜」安東尼日前遭雷霆交易至老鷹，最近將被買斷，在得到買斷金2790萬美元（約8億5000萬台幣）後，恢復自由之身。美媒報導指出，安東尼已口頭答應，以1年240萬美元（約7200萬台幣），加盟心儀的火箭，與哈登、保羅組成「新三巨頭」。

安東尼與保羅私交甚篤，上季離開尼克就曾盛傳有高度意願加盟火箭，如今順利投靠休士頓，火箭總管莫雷也相當興奮，預計近期公布加盟細節。

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34歲的安東尼上季各項數據皆大幅下滑，場均16.2分、1.3助攻，都是生涯新低。美媒認為，安東尼得分能力仍屬聯盟頂級，上季在雷霆水土不服，發揮空間遭到魏斯布魯克和喬治壓縮，轉戰火箭後與昔日教頭丹東尼合作，應能找回往日雄風。

斷勇士霸業添利多

火箭今夏以4年1.6億美元（約49億台幣）大約留住保羅，導致團隊可用薪資捉襟見肘，流失2名防守悍將巴阿穆泰與亞里札，鋒線戰力一度告急。所幸網羅安東尼，讓戰力維持不墜，被評為最有實力威脅衛冕軍勇士的勁旅。