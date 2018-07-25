廖健富寒冰掌 今晚4割保衛戰

猿隊調節廖健富體能，上半季封王後，讓他休息24天再出賽，沒想到手感急速下滑。（資料照）

首個完整球季 暫時卡關

〔記者吳清正／台北報導〕Lamigo桃猿超級新人廖健富下半季打擊表現下滑，今天在洲際球場出戰中信兄弟，將面臨4成打擊率保衛戰，體能是否已進入撞牆期，值得觀察。

廖健富上半季只有1場打擊率跌破4成，5月24日對富邦悍將4打數1安打，打擊率從4成03下滑到3成99，隔天就打出4支安打，再拉抬到4成01，上半球季末上升到4成21。

猿隊打擊教練曾豪駒曾表示，原本就認為廖健富的打擊沒有問題，但是也沒有預料到會打得這麼好。不過，今年畢竟是廖健富第1次面對漫長的球季，教練團相當重視他的體能調節，除了偶爾會讓廖健富休息1場，6月17日上半季封王後，剩餘賽程就沒有再讓他出賽，到下半季首戰的7月12日，相隔多達24天。

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下半季21支5 僅1支長打

只是這麼長的休息時間，似乎對廖健富的表現並沒有幫助，下半季出賽6場，21打數擊出5支安打，期間打擊率2成38，而且只有1支二壘打，其他都是短程的一壘打，球季打擊率剩下4成04，如果今天3打數無安打，就將跌破4成大關，再度下滑到3成99。

兄弟今天由萊福力先發，廖健富對萊福力打擊率3成13，在對戰投手的成績中相對偏低，今天對廖健富將是考驗。

此外，兄弟第1指名李振昌週日升上一軍，成為今年第1個登錄一軍的選秀球員，但當天比賽因雨順延，李振昌今天有機會初登板。