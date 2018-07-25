開腦術後重「投」 紅雀新人7局0失分

2018/07/25 06:00

紅雀投手龐瑟迪里昂昨大聯盟生涯初登板，7局僅投出3保送，未被擊出安打。（美聯社）

去年遭強襲球爆頭

〔記者林宥辰／綜合報導〕去年一場小聯盟賽事，一記朝頭部襲來的強襲球，紅雀新人投手龐瑟迪里昂（Daniel Poncedeleon）不僅差點終結投手生涯，還一度危及生命。傷癒後他重返投手丘，昨大聯盟生涯初登板面對紅人，繳出7局無安打、無失分，成為本季最勵志故事之一。

龐瑟迪里昂7局僅投出3保送，未被擊出安打，教練團考量他初登板就用116球，未讓他續投。紅雀守護神諾里斯9局失守，紅人最終2：1逆轉勝，龐瑟迪里昂表現幾近完美，但生涯首勝得再等等。

大聯盟初試啼聲 被敲0安3保送

去年5月初，紅雀3A和小熊3A交手，龐瑟迪里昂被強襲球直擊頭部，當場送醫，開刀處接近顱骨與硬腦膜。醫生坦言，該手術無法百分百保證性命安全。手術成功後，龐瑟迪里昂頭部多了道疤，得待在加護病房數週，堅強的他今年重返投手丘，在3A成績9勝3敗、防禦率2.15，為他掙得大聯盟初登板機會。

龐瑟迪里昂篤信基督教，他認為，那次事件完全改變他，「它讓我成為比以前更好的教徒，在這之前我是脆弱的，但有神陪伴我，給我很強的信念與自信。」

龐瑟迪里昂的父親（右）昨也到場替兒子加油。（擷自MLB官網）

昨父親在現場見證龐瑟迪里昂初登板，他說：「難以解釋的感覺，看著他投球，感覺很棒。」龐瑟迪里昂曾說，復健過程中從沒懷疑自己能再投球。

父親也給予信心：「這和開腦手術無關，今天這些機會是他在場上努力而得的，他在場上很冷靜，我想我們反而比較緊張。」

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