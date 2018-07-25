「洪中障礙」》「多勝」教頭 其實沒那麼容易

洪總目前793勝已是台灣職棒教頭的「洪中障礙」。（資料照）

做不好就被換 教頭宿命

〔記者倪婉君／台北報導〕「紀錄，只要做得久就有了。」對於至今累積的793勝，桃猿教頭洪一中的這句話說得輕鬆，但在台灣當總教練，「如何做得久」就是最困難的事。

洪總在桃猿當了第14年的總教練，不但是台灣職棒史上最多勝的教頭，也是效力單一職業球隊最久的總教練。儘管他說「做得久就有」，但以台灣「做不好就換」的教頭宿命來看，「做久」就是一門大學問。

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以另3隊總教練的資歷來看，富邦悍將葉君璋最資深，他從2015年季中接掌義大犀牛兵符，前年底球團由富邦金買下後續任教頭，至今累計168勝，當然也是3人最多。至於中信兄弟史耐德和統一獅黃甘霖都是去年才掌帥印，目前各累計77勝和94勝，都尚未在中職達成百勝大關。

另外3隊教頭加起來339勝

換句話說，另3隊教頭加起來才339勝，連洪總的一半都不到，當然也和洪總一樣，都必須為明年能否續捧教頭飯碗傷神。悍將雖承接葉總在義大犀牛的合約，並在去年開訓宣布已和他提前換約、簽下2+1複數年合約，保障他可待到明年球季結束，但合約並未限定職位只限教頭，也可負責其他職務。最近悍將陷入5連敗，球迷又在網路熱烈討論教頭是否該換人，多少也反映出台灣棒壇的現實生態。

黃甘霖去年初以代理總教練身分就任，年初獲得獅隊真除，並簽下複數年合約，但也和葉君璋的狀況一樣，合約只能保障工作，並不能確定職位。而目前4隊唯一外籍教頭史耐德，他的「保位戰」比本土教頭打得更辛苦，執掌兄弟兵符以來就不只一次出現要被換掉的聲音，目前只能確定合約到今年球季結束。