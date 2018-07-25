「洪中障礙」》教頭管很大 早期還兼任球員

兄弟象前教頭林百亨，在2001年開季1勝5敗後就遭撤換。 （資料照）

〔記者吳清正／台北報導〕中職草創初期的總教練，和現在最大的不同，可能是因為人手不足，什麼都要管，是現在的球迷很難想像的情況。

前義大犀牛教頭徐生明715勝，是台灣職棒總教練第2多勝。（資料照）

目前中職4隊一軍教練團成員從7人到10人，加上二軍就達到2位數，而1990年中職開打之時，教練團還是業餘規格，除了總教練外，「教練團」只有1名成員，其中兄弟象教練江仲豪還兼任球員，總教練不但要負責訓練、作戰，管打擊、投球、守備、跑壘，甚至連生活管理也要管，名副其實的校長兼撞鐘。

不過，職棒球隊畢竟比業餘球隊要注意的事情多得多，職棒開打不久就有球隊發現「2人教練團」運作困難，味全龍上半季就找來徐生明擔任投手教練，其他球隊也陸續增加人手和引進外籍教練，教練團的分工才逐漸成形。

徐生明715勝

去年才被洪總打破

1991年徐生明接任龍隊總教練，當時才32歲，比其他3隊總教練至少年輕17歲，甚至還不到象隊總教練曾紀恩的一半，創下的中職最年輕總教練紀錄至今無人能破，也是少數「長期政權」的總教練，在2聯盟共拿下715勝，去年才被洪一中打破。

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早期更換教頭頻率高

中職早期總教練更換相當頻繁，最極端的例子是1994年興農牛開季6連敗，隨即撤換剛上任的總教練陳秀雄，2001年象隊也在開季1勝5敗後換掉總教練林百亨，在這種環境下洪一中即將達到800勝更顯得不容易。