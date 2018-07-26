打高就投低 殷仔這次「冷處理」

陳偉殷（右）5局下不只敲出生涯首支二壘打，還跑回生涯第1分。 （取自馬林魚官方推特）

〔記者林宥辰／綜合報導〕比起優質先發，陳偉殷昨先發亮點，是他擊出旅美生涯7年來首支長打、首次得分。轉戰國聯以後，打擊一直不是陳偉殷的強項，只是今年只要他一敲安，投球就失常，昨打擊終於成為加分的助力。

差點一口氣衝三壘

「有那麼一瞬間，我本來想往三壘衝。」談到自己攻守俱佳的好表現，陳偉殷賽後顯得輕鬆，但也強調自己還是專注在投球，「我還是要專心在投球上，打擊不是我的強項，但很開心能打出二壘安打。」賽後，陳偉殷還在個人社群分享喜悅，標示「謝謝國輝教練」，顯見兩人休賽季一同練球有些成效。

這是陳偉殷本季第4度敲安，但前3次擊出安打，投球都沒能投滿5局，這回倒是天助自助。不過，敲安跟得分當下，陳偉殷表情顯得淡定，反而身旁隊友看起來比他還開心，陳偉殷解釋，之前打安打之後，投球表現反而不理想，一直告訴自己要淡定、冷靜，也不要因為上場打擊而消耗投球的體力。

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陳偉殷不僅敲安，還利用隊友瑞爾穆托的游擊滾地球從三壘跑回本壘得分，勇士隊申請電視輔助判決未果，成為陳偉殷生涯首次得分。陳偉殷說：「當時跑壘指導教練有提醒，為了避免雙殺，只要打滾地球就要試著往本壘衝，當時聽到背後有人喊，才看到球往本壘傳，要滑壘也來不及，幸虧得分且未受傷。」