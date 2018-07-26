下一戰踢館勇士 探索「馬總未解之謎」

馬林魚打線力挺陳偉殷，敲出全壘打的瑞爾穆托（右）賽後被惡整。

（美聯社）

陳偉殷主客場表現

〔記者林宥辰／綜合報導〕明星週過後的首次先發，陳偉殷就在主場漂亮搶下勝投，本季3勝當中，2勝是在家拿下，且主客場成績差異大，若按正常先發輪值，陳偉殷下一場對手仍是勇士，但要改到對方主場亞特蘭大，陳偉殷能否客場面對相同對手繳出好投，值得關注。

主客場成績差很大

陳偉殷昨繳出優質先發，6局失3分好投，賽後防禦率降至5.65，主場防禦率從1.83小升至2.10，但仍比客場防禦率10.47好上不少，且陳偉殷今年6度優質先發，僅6月17日面對老東家金鶯隊是在客場，嚴格來說，也是他頗為熟悉的球場。

請繼續往下閱讀...

本季主客場成績差異大，連陳偉殷本人、總教練馬丁利都難以解釋。馬丁利曾說，明星週後可能會考慮盡量調整先發輪值，讓陳偉殷多在主場出賽，陳偉殷則認為，無論主客場都得試圖保持穩定。

陳偉殷賽後坦言，臨場狀況其實不算好，「變速球的狀況不太好，但還好也有些地方掌控得不錯。」

陳偉殷下一場若真又面對勇士，佛里曼絕對是須當心對象，連同昨役首局，佛里曼對陳偉殷打擊率達4成67，是全隊最高，昨2局上開轟的卡馬戈，對陳偉殷也有4成打擊率。