胡智為「重磅3連K」 完成使命下放3A

胡智為接替先發投手完成最後2.1局關門任務，沉穩表現獲教練團肯定。

（法新社）

胡智為連續三振洋基巨砲

〔記者吳清正／綜合報導〕光芒胡智為昨對洋基投最後2.1局失1分，投出4次三振，光芒被田中將大完封，以0：4敗北。

2.1局關門任務 獲教頭肯定

胡智為完成階段性任務後又被下放小聯盟3A，光芒拉上傷癒復出的左投維特爾斯。

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第7局洋基2出局後，攻下第3分，並攻佔一、三壘，光芒起用胡智為接替先發投手奇里諾斯，胡智為讓賈納擊出內野飛球出局，化解失分危機。

第8局胡智為表現更神勇，連續讓2至4棒賈吉、史坦頓和葛瑞戈爾斯揮棒落空三振，第3個好球都是變速球，最快達到89.7英里（144.3公里）。

9局上胡智為被率先上場的安杜哈爾打出場地規則二壘打，2出局後被沃克安打失1分。

胡智為投37球有25個好球，最快球速95英里（153公里）。光芒雖未能贏球，總教練凱許對奇里諾斯和胡智為的表現給予肯定。他表示，能只用兩名投手完成1場比賽，對牛棚是相當重要的。

田中一開賽連續解決12名打者，用105球投出大聯盟生涯第6場完投、第3場完封，被擊出3支安打，投出8次三振、1次四壞球。

洋基昨也達成球員交易，用3名新秀換來金鶯終結者布里頓。紅襪不讓洋基專美，昨晚最新消息，紅襪以一名小聯盟潛力左投畢克斯，換來光芒主力先發右投艾歐瓦迪，因此胡智為機會大增。