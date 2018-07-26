專訪》李振昌回台打球 遺憾爺爺沒看到

李振昌回台打球，遺憾已逝世的爺爺無法看到。 （記者廖耀東攝）

記者郭羿婕／專訪

從小因為爺爺喜歡看球，李振昌走上棒球路，如今返台效力，最希望爺爺能見證；只是爺爺已逝世多年，但他生前囑咐「要做就要做到最好」，仍是李振昌不忘的初衷。

李振昌的比賽，現在打開電視就能欣賞，阿公無法參與這一刻，他不免有些遺憾，「最想丟球給爺爺看，當初沒有他，我就沒打棒球了，是他鼓勵我朝自己興趣發展，沒給我任何侷限。」

請繼續往下閱讀...

母親以往只能透過新聞關注李振昌賽事，現在看兒子投球也簡單許多，李振昌說：「比較近啊，想打電話不用注意時差，媽媽也說回來要繼續加油。」

受關注有壓力

但多了份安心

繞了一圈返鄉，李振昌多了更受關注的壓力，卻也多份安心。他透露，以前在國外會想家，投不好時心情很差，想找人說話或開開玩笑，這些有時候在國外做不到，「回台感覺比較安定，也很開心。」

旅外10年，上大聯盟的最大目標已達陣，回到生涯終點站台灣，還想完成什麼？「新人王啊！」這當然是李振昌的玩笑話，他除了想傳承在美、日職的經驗，也盼盡最大力量為中信兄弟貢獻，「希望這3年半能幫助球隊，看能拿到幾次冠軍。」

至於個人期許，李振昌搖搖頭說：「沒有，球隊好，我就好。就算在美國的夢想是上大聯盟，還是很希望球隊奪冠，因為棒球是團體運動，不是打個人的。」

投球多用頭腦

不再是硬拚

前半季在道奇狀況維持得不錯，李振昌接受3A教練建議做些改變，「今年多用頭腦在丟球，而不是硬拚，教練希望我多丟滑球，效果不錯，變化球控球較穩定，只是直球變慢了點。」

李振昌很清楚自己總是要求過高，只要想著別失分、別保送，往往招致反效果，拿到球就投反而穩定。來到中職，他也不多想，「放開去丟，不管好球、壞球，不要在意那麼多。」