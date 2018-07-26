瓊斯盃》「藍」色憂鬱蔓延 我慘敗日二軍

台灣藍彭詩晴（中）帶傷上陣攻下12分。（記者王藝菘攝）

首戰大輸日本33分

台灣藍鄭秀伊（中）與日本隊球員爭球。（記者王藝菘攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕第40屆瓊斯盃國際籃球邀請賽女子組賽事昨在新莊體育館點燃戰火，台灣藍隊僅有黃品蓁、「女AI」彭詩晴得分上雙，終場以55：88不敵日本。

藍隊以亞運國手為班底，並由世大運總教練華格納領軍，日本則以國家二隊球員為主。

籃板失守 輸對手14個

台灣藍隊昨晚太慢進入狀況，開局就被對手一波11：2的攻勢震懾，首節打完以9：22大幅落後。藍隊團隊二分球命中率只有26%，籃板也輸給對方14個，仍在調整階段。唯一可喜的是，藍隊團隊失誤僅8次，優於日本隊的16次。

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命中率不佳 日本頻快攻

華格納坦言，命中率差加上沒能快速回防，讓對方頻頻快攻，且她們的攻防轉換能力比日本國家一隊還強，希望球員從中記取教訓，在亞運前修正。

效力WCBA的台灣隊雙箭頭，黃品蓁繳全隊最高16分。她坦言，這是練習這麼久以來，第一次讓對手有這麼多快攻，也是第一次團隊命中率這麼低，這場比賽讓大家有機會檢視問題。

帶傷上陣 彭詩晴攻12分

彭詩晴日前赴南韓移訓時，不慎扭傷左腳踝，昨帶傷先發上陣，繳出12分、5籃板，她說：「腳並未百分之百復元，但這不是藉口，只要在能打的情況下，我就會上場，盡我所能。」

日隊5人得分上雙

日本昨全隊5人得分上雙，共投進8顆三分球，林咲希包辦4顆，和中田珠未都斬獲全隊最高的16分。