41歲還會飛 卡特落腳當「豪」友

41歲飛人卡特加入老鷹，與林書豪當隊友。（資料照，美聯社）

林書豪新球季轉隊至老鷹。（資料照，記者黃耀徵攝）

NBA滿40歲老將

〔記者粘藐云／綜合報導〕41歲「加拿大飛人」卡特將與老鷹簽下1年合約，和林書豪成為隊友，也是他生涯效力的第8支球隊，下季可望繼續見到他在NBA賽場上起飛，目前聯盟當中的40歲老將還有諾威斯基、吉諾比利及J.泰瑞。

卡特披鷹袍 生涯第8隊

老鷹、雷霆及七六人的三方交易昨拍板定案，老鷹分別把主控施洛德、穆斯卡拉送往雷霆和七六人，並買斷安東尼合約，預計他將前往火箭。交易確定後，老鷹隨即和卡特簽下一張一年240萬美元（7330萬台幣）的合約，希望補足球隊經驗不足的問題。

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卡特在1998年進入NBA，在聯盟打滾了20年，寫下不少紀錄，生涯8度入選明星賽也曾拿過灌籃大賽冠軍，驚人彈跳能力讓他獲得「加拿大飛人」美名。

228人當過隊友 可望寫歷史

根據統計，卡特加盟老鷹前已效力過7支球隊，並和228位不同球員搭檔出戰過至少一場比賽，排名史上第2，僅次於前熱火球員哈沃德的236人，新球季也可望寫下新紀錄。有趣的是，當卡特在1998年踏上NBA舞台時，老鷹新秀楊恩才剛出生，如今兩人將成為隊友。

同樣以40歲年紀在新球季打拚的，還有獨行俠老將諾威斯基、公鹿J.泰瑞。日前諾威斯基和球隊簽約，下季將超越湖人退役球星布萊恩，成為聯盟史上首位效力於同支球隊長達21年的球員，也是獨行俠最具代表性的球星。

馬刺老將吉諾比利今年將滿41歲，目前和馬刺還有一年合約，但近期核心球員T.帕克、雷納德相繼離隊，讓球隊氣氛動盪不安，是否提高吉諾比利的退休意願，前隊友D.格林透露，「他的訓練方式、談話的感覺，不像是要退休的樣子。」

諾威斯基效力獨行俠邁入21年。（資料照，法新社）

吉諾比利和馬刺還有一年約。（資料照，法新社）