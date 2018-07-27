澳洲桌球公開賽》拿下台灣內戰 安靜配今爭決賽門票

台灣混雙陳建安（左）、鄭怡靜（中）今年第3度打敗中國組合。（取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世錦賽銀牌「安靜配」陳建安／鄭怡靜，昨在2018年澳洲桌球公開賽混雙賽事，先以直落三橫掃中國周雨／車曉曦，8強戰再以3：0力退莊智淵／陳思羽，連續兩週闖進4強。

這也是「安靜配」繼日本公開賽扳倒于子洋／王曼昱、上週南韓公開賽擊退林高遠／王曼昱後，今年第三度打敗中國組合，對即將到來的雅加達亞運增添不少信心。

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台灣兩組混雙人馬上週南韓站首輪就狹路相逢，當時安靜配以直落三勝出，昨陳建安／鄭怡靜再度以12：10、13：11、11：9險勝，今天將和南韓組合李尚洙／田志希爭奪決賽門票。

男雙方面，廖振珽／林昀儒克服局數1：2落後，3：2逆轉羅賓諾特和紐汀克的「法比聯軍」，8強將遭遇德國組合法蘭吉斯卡／渥勒。

世錦賽冠軍組合莊智淵／陳建安，第4局雖然錯失兩個賽末點，被對手逼進決勝局，仍有驚無險以3：2解決波蘭狄亞斯和西班牙羅伯斯的「跨國聯軍」，8強將強碰第二種子森薗政崇／大島祐哉。

女雙方面，鄭先知／劉馨尹也以3：1力克印度組合，8強將對決難纏的日本削球組合橋本帆乃香／佐藤瞳。

單打方面，莊智淵男單首輪以2：4遭吉村真晴逆轉；鄭怡靜也先盛後衰以2：4敗給泰國好手莎薇塔布，吞下對戰首敗。