終結者李振昌 零距離感

兄弟投手邱品睿（左）賽前與李振昌熱絡交談。 （記者劉信德攝）

〔記者郭羿婕／新北報導〕加盟中職前，李振昌早就預告生涯終點會回台傳承所學，他也的確帶來化學效應，主動提點學弟，讓隊友備感窩心。

加入兄弟前，李振昌就知道這隊年輕化，不會認識太多人，但大家的友善讓他很快融入，恰好邱品睿休息室座位在附近，兩人聊得熱絡。李振昌上週剛到洲際球場就先向他了解中職情況，邱品睿也把握機會問了美日經驗談。

邱品睿說，李振昌對球隊幫助不小，看到學弟投球有些建議，都會主動找學弟聊，「學長回台灣傳承也是希望球隊好、學弟好，不會給人距離感。」

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其實31歲的李振昌只比邱品睿大1歲，邱品睿依稀記得在華興中學時，曾對過屏東高中的李振昌，一開始對他印象還停留在青棒時期；如今同隊，李振昌主動分享觀念，也令邱品睿獲益良多。

自我要求很高的李振昌，總會提前到球場練習，且不吝分享菜單，他說：「我該做的訓練，如果學弟想了解，他們可以跟著我做。」邱品睿說，李振昌希望年輕投手也有自己的課表，這也是他缺少之處，他還說：「賢拜也會觀察中職打者，其實他都做得很好。」

李振昌25日初登板投1局無失分，教頭史耐德認為他已證明有本事在一軍生存，提前讓他接下終結者，7、8局則交給邱品睿、陳柏豪、鄭凱文、鄭錡鴻。