瓊斯盃》追分功虧一簣 台灣藍輸在細節

台灣藍黃品蓁繳出8分、5籃板。（記者張嘉明攝）

〔記者廖聿偉／新莊報導〕第40屆瓊斯盃國際籃球邀請賽女子組賽事，台灣藍隊昨遭遇強敵紐西蘭，林育庭奮力攻下全隊最高16分，鄭伊秀也有8分、10籃板，可惜擋不住前鋒史黛拉，讓她豪取全場最高28分，其中11分集中在決勝節，終場62：69落敗，戰績1勝2敗排名落至第四。

台灣藍鄭伊秀（中）攻守俱佳，貢獻8分、10籃板。（記者張嘉明攝）

教頭：從失敗中學習

台灣藍林育庭（右）對紐西蘭拿下全隊最高16分。（記者張嘉明攝）

藍隊第三節中段攻守失序，遭紐西蘭打出一波14：3攻勢，陷入15分落後。末節急起直追，一度追到4分差，可惜讀秒階段防守交代不清，遭對手「開後門」輕鬆取分，加上包喜樂籃下大空檔「放槍」，將勝利拱手讓人。

台灣藍林育庭（右）對紐西蘭拿下全隊最高16分。（記者張嘉明攝）

藍隊主帥華格納表示，球員的拚勁很棒，但很多細節沒有注意，關鍵時刻出現過多失誤，成為吞敗主因。球隊必須盡快在失敗中學習，在亞運之前磨合出最佳狀態。

包喜樂力抗紐西蘭長人陣，但對於關鍵時刻籃下失手很自責。她表示，「台灣隊的球風很快，比我在澳洲或美國都要快上許多，所以還在適應。另外，投籃命中率必須再提升，才能幫助球隊取勝。」

打紐悍將 林育庭16分

林育庭上屆出戰紐西蘭豪取28分，昨再度斬獲全隊最高16分，連對手都對他印象深刻。她笑說，「也不知道為何出戰紐西蘭就表現特別好，在場上按照教練團的指示作戰。本屆紐西蘭比往年強，外線更準，內線打得更強勢，是一支很出色的球隊。」

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