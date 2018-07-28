瓊斯盃》慘輸日本50分 台灣白3連敗

台灣白吳宜庭與日本球員爭搶球權。（記者張嘉明攝）

〔記者廖聿偉／新莊報導〕一勝難求的台灣白隊，昨出戰本屆瓊斯盃冠軍大熱門日本隊，不論籃板或外線命中率都相形失色，最終59：109慘敗，吞下3連敗。

台灣白劉希曄對日本拿下15分，剛好達到教練團設定的免罰錢標準。（記者張嘉明攝）

錢總：讓對手坐上電梯

日軍火力全開，全場轟進12顆三分球，命中率超過5成，並摘下52個籃板球；白隊三分球11投僅3中，只搶下24個籃板球。

日本這次以亞運代表隊來台，展現強大實力，3戰場均攻下97分，讓各隊難以招架。白隊則顧此失彼，開賽就一路被壓著打。總教練錢薇娟表示，「日隊四節依序攻下23、25、29和32分，我們彷彿讓對手坐上電梯，分數節節飆升，防守必須要再下更大的苦功。」

劉希曄達15分免罰

白隊一姊劉希曄攻下全隊最高15分，連3場得分上雙。錢薇娟表示，「劉希曄得分很穩定，證明她的實力已達到頂尖等級，但出手不果決、太猶豫是缺點，因此教練團賽前幫她預設每戰15分的目標，少1分罰200元，多1分則給100元，今天剛好達標，算是皆大歡喜。」

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劉希曄生涯第三度當上瓊斯盃國手，但前兩屆都是代表藍隊，首度帶領年輕白隊參戰，她認為責任與壓力都更大。至於教練團訂定的目標，劉希曄苦笑地說，「我覺得有點不公平，多1分才100元，感覺我比較吃虧，回去要再跟教練溝通。」