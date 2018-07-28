老爸對決洪總 賴智垣加盟猿軍

賴智垣（左）昨報到，與總教練洪一中（右）握手致意。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕賴智垣父親賴有亮過去和洪一中在中職多次上演投打對決戲碼，如今賴智垣加盟桃猿，洪總成了頂頭上司，昨賽前兩人在桃園球場開心合影。

賴有亮具10年職棒投手資歷，生涯和洪一中對決31次，沒有飆出三振，26打數挨7支安打，另有1轟，被打擊率2成69，兩人交手時，賴智垣還沒出生。

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簽約金250萬 月薪7.5萬

今年選秀桃猿以第4輪指名選進21歲右投賴智垣，簽約金250萬元、月薪7.5萬元，昨他體檢完到桃園球場看球，預計下週一赴屏東二軍報到，被洪總視為即戰力，有可能下半季就上一軍。

賴智垣回憶，今年季初他在台中洲際球場當球僮，當時洪總閒聊時問他，「讀哪裡？最快可以投到多少？」他回答台體大三、最快148公里，洪總再問，「你要出來選秀嗎？如果出來我就選你。」原本他以為是玩笑，沒想到竟然是真的。

賴智垣昨走進桃猿球員休息室，洪總看到他就說，「你看，我實現當時的承諾！」以前父親和洪一中在場上是對手，現在他卻和洪總並肩作戰，讓他大嘆緣分真奇妙。

賴智垣說，期待進職棒一切能順利，打愈久愈好，自己的優勢是心態不會怯場，之前打國際賽就很亢奮，不會緊張。