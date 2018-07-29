滿壘2K廖健富 江辰晏奪勝靠「女友」

獅隊江辰晏投5.1局出現7次四死球，但僅被敲出3安，獲本季第4勝。（記者陳志曲攝）

桃猿廖健富昨4支0，兩度滿壘面對江辰晏都吞老K。（記者陳志曲攝）

獅隊陳韻文（右）拿下救援成功，左為捕手林祐樂。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕江辰晏投不滿6局就出現7次四死球，但只被擊出3支安打，還兩度化解滿壘危機，率領統一獅以3：1力挫Lamigo桃猿，獅隊勝率重新回到5成，猿隊想達成隊史第900勝只好等今天再說。

送7四死 109球本季最高

江辰晏用109球是個人本季單場新高，雖演出5次三振，卻有6保送、1觸身球，僅第4局沒製造上壘者，1局下、3局下更兩度搞出滿壘，這兩次關鍵時刻的處理模式都一樣，先Ｋ掉廖健富再解決郭嚴文，力投5.1局無失分，拿到暌違近2個月的勝投。

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江辰晏指出，因為猿隊打擊很好，賽前與捕手林祐樂有溝通過，所以投得比較小心，只是保送確實太多，能兩度在滿壘時三振廖健富，關鍵在於積極搶好球，雖然用球數破百，因為了解自己的身體，所以更懂得調整。

蔗總：捕手林祐樂幫助大

總教練黃甘霖認為，江辰晏這場的控球有點狀況，幸好林祐樂及時提醒，要江辰晏壓低球路，才能兩度化解滿壘危機，是贏球關鍵之一；「投手是男朋友，捕手是女朋友，這場比賽多虧祐樂，給辰晏很大的幫助」。

獅隊9局上有機會追加分數，但陳鏞基趁高國慶安打搶攻本壘失敗，黃甘霖表示，陳鏞基沒有非衝本壘不可的必要，無人出局二、三壘有人機會更好，三壘指導教練莊景賀的判斷是有疏失，但教練也是人，難免會犯錯，以後避免發生就好。

獅隊重回5成勝率。（記者陳志曲攝）