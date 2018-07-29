轉型強力9棒 郭永維重「新」且從「心」

郭永維本季打破以往守優於攻的印象，目前打擊率突破3成50。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕過去被認為是「守備組」的郭永維，今年轉型為攻擊型第9棒，本季打擊率3成67是生涯單季新高，前5場兩度交出單場4安成績，他表示，今年與過去最大的改變，除了打擊動作做了微調，主要是心態。

郭永維2011年出賽93場，是猿隊倚重的內野戰力，之後4年出賽場次雖然減少，至少都還超過50場，前兩年驟降至30場上下，他指出，這幾年球隊新陳代謝很快，打擊又是自己較弱的部分，除了設法加強，還要把守備維持住，才能繼續生存。

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郭永維今年從開季就在一軍，出賽37場是3年來新高，可望再次上看50場甚至更多，他認為，前幾年在一、二軍間上下，經常會想太多，機會往往變成壓力，今年比較懂得面對，把心態簡單化，隨著上場機會增加，連自己都覺得愈打愈順。

郭永維表示，每年春訓都會與教練討論，修正動作、微調姿勢、改變策略都嘗試過，結果往往不如預期，今年春訓該做的都有做，差別在於把想法回歸新人年的原點，球怎麼來就怎麼打，不但節奏變得順暢，也比過去幾年更有信心。

郭永維2局下擊出內野飛球出局，4局上由余德龍接替守游擊，他表示，那次打擊後覺得腹部右側有點怪怪的，雖然沒有特別不舒服，守備時有幾次不經意用手摸肚子，這個動作被教練注意到，基於小心讓他退場休息，賽後已沒有大礙。