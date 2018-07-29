大聯盟非一般3強投 同日刷紀錄

紅襪左投塞爾昨首局連飆3K，成為本季首位達200K的投手。（今日美國）

國民薛哲連7季飆破200K。（美聯社）

今年明星賽先發投手塞爾、薛哲，昨K破紀錄，本季200次三振先後達陣，塞爾以136局完成200K也創美聯最快紀錄，改寫自己去年的141.1局；道奇克蕭則展現二刀流，單場上壘4次，成為59年來第1人。

（記者郭羿婕）

塞爾：200K達陣 本季第一人

紅襪4：3擊敗雙城，先發左投塞爾6局僅挨3安、無失分、無關勝敗，但首局連飆3K，成為本季首位200K投手，且達標那一球是飆到99.4英里（約160公里）的火球，自2013年起連6季至少200K。

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塞爾單場10K，本季暫以207K獨走大聯盟，防禦率2.04也是美聯最佳。自6月9日起出賽9場，收下6勝1敗、防禦率僅0.75，銳不可當。

薛哲：連7季200K 現役最長

塞爾200K進帳後，K功了得的國民強投薛哲也跟進，對馬林魚8局只被揮3安、失1分，還送11K，恰好達到本季200K，領軍9：1拿下3連勝。薛哲以14勝並列大聯盟勝投王，對昨滿34歲的他，是最棒生日禮。

從首局起，薛哲連續解決10人次，直到5局下1出局後，他才被擊出首安，甚至打擊也有2支1、跑回1分。薛哲榮登連7季至少200K的史上第4人，且是現役投手最長、史上第2長紀錄，K王之王當仁不讓。

克蕭：暌違59年 投手獲3保送+1安

道奇對勇士4：1奪得2連勝，穩居國聯西區龍頭，繳出本季最長7.2局的克蕭是功臣，挨6安並飆8K，抱回第4勝；站上打擊區也大開選球眼，4局上揮出帶有2打點的安打，另被保送3次。

自1959年福特（Whitey Ford）後，克蕭是首位單場1安、3保送的投手，也是繼1976年薩頓（Don Sutton）後，首位獲3保送的道奇投手。他認為敲安只是運氣好，「我出棒慢，伸出球棒剛好擊出安打，很幸運也很開心。」

道奇克蕭敲1安、獲3保送，是近59年來投手第一人。（今日美國）