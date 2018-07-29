悍將不選他 昌仔「高規格」回應

兄弟守護神李振昌封鎖悍將最後反攻，興奮地仰天高舉雙臂。 （記者廖振輝攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕選秀會後加盟中信兄弟，李振昌儼然成為牛棚生力軍，昨晚9局下球隊領先3分時登板，封鎖富邦悍將最後反攻，更進帳返台後首次救援成功；「小李飛刀」兩次登板1勝1救援，也讓總教練史耐德大讚「傑出」。

兩次登板 1勝投1救援

李振昌登板就面對悍將中心打線，他先和胡金龍上演「大聯盟對決」，讓胡金龍擊出左外野方向深遠飛球出局，隨後三振林益全、蔣智賢。根據中職提供的官方數據，他最快球速達到149公里，電視轉播更顯示150公里。

李振昌賽後笑說，幸虧詹子賢9局上開砲把分差拉大，投起來較沒壓力，面對胡金龍那球，則是顆沒掉下去的滑球，他笑說：「差一點就是被打的第1支全壘打。」

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今年選秀會上，悍將手握狀元籤，原本傳出考慮延攬李振昌，後來選擇高中生捕手戴培峰，如今李振昌對悍將奪下首次救援成功，更增加「金控大戰」的對決張力。

首度和悍將對決，李振昌認為差別僅在於「對方都是學長，這邊都是學弟比較多。」來到兄弟，李振昌也和學弟分享許多經驗：「失分沒關係，最重要的是要冷靜，這是當牛棚投手要去努力的事。」

壓制悍將 史總稱讚傑出

史耐德本來開玩笑說，李振昌的表現「還可以」，隨後笑著改口「傑出」，「牛棚有了李振昌加入，關鍵時刻我們更能挺住，下半季應該能贏得更多比賽。」