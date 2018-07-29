雲雀小干擾 姚宣榆暫並列第4

姚宣榆克服颱風來臨前的風雨干擾，第3回合以無柏忌的69桿完賽。 （資料照）

〔記者趙新天／綜合報導〕日本LPGA巡迴賽趕在雲雀颱風撲襲之前，昨天在風雨中順利打完第3回合，台灣女將姚宣榆昨天以無柏忌的69桿完賽，總計208桿，暫時並列第4名。

姚宣榆在第3回合維持不錯的上果嶺率，雖有颱風接近的風雨干擾，她仍打上16個果嶺，抓下3個博蒂，沒有柏忌，69桿完賽，總計低於標準桿8桿，和日本職業新秀小祝櫻並列第4。她們兩人是昨天全場唯二沒有柏忌的選手。

同場出賽的盧曉晴昨天沒賺到博蒂，挨了3個柏忌，75桿作收，總計215桿小幅下滑到並列13名。蔡佩穎這回合打出74桿，以221桿並列46名。

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領先的仍是南韓的黃娥凜，昨天她打完前17洞仍維持無柏忌、4個博蒂，有機會擴大領先差距，沒想到最後1洞5桿長洞，她開球失手左拉打進樹林，第2桿想從樹縫中救出，這球卻正中前方樹幹，反彈到更左邊的樹林裡，第3桿她救回球道，打完4桿還在果嶺前。

這洞最後她吞下雙柏忌，以70桿完賽，總計202桿，仍以3桿之差領先另一名南韓選手李明英。日本業餘女將安田祐香則以206桿暫居第3。

由於雲雀颱風影響山梨縣的時間是昨天下午到今天清晨，最後1回合決戰能否順利進行，要看天氣狀況以及場地恢復的速度。萬一比賽無法進行，黃娥凜有可能不戰而勝。