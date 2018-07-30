蘇格蘭女子高球賽》第3回合強風攪局 2台將沒見紅

泰國好手艾莉雅（左）和南韓梁熙英（右）同以205桿並列領先。（美聯社）

〔記者趙新天／綜合報導〕蘇格蘭女子公開賽第3回合，遇上強風吹襲，比賽難度大增，原本領先的韓裔美籍選手趙善熙，昨天爆出80桿，已滑落到並列第7。泰國好手艾莉雅和南韓梁熙英同以205桿並列領先。

第3回合賽事雖是晴朗的天氣，但蘇格蘭特有的強風颳起，比賽變得非常困難，晉級決賽的80名選手只有18人打出紅字桿數，平均成績是73.180桿，比前天平均71.217桿幾乎多打兩桿。較早出發的選手面對的風勢較小，還有機會搶攻，近中午之後風勢越來越強，連金屬製的圍欄都被整排吹倒。

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最後一組出發的趙善熙，原本保有3桿領先優勢，開賽第2洞還賺到博蒂。但第4洞起連續6洞，打了5個柏忌和1個雙柏忌，後9洞她又吞了雙柏忌和柏忌各1個，高於標準桿9桿的80桿完賽，總計209桿退至並列第7。

原本並列第2的艾莉雅和梁熙英，這回合都花了73桿，以205桿躍居並列領先。艾莉雅這回合打完15洞沒抓到博蒂，吞了4個柏忌。當時領先的梁熙英也開始花掉桿數。沒想到第16洞長洞艾莉雅從40碼外短切進洞打下老鷹，追成平手。梁熙英隨後在第17洞短洞吞柏忌，讓出首席。靠著最後1洞努力抓回小鳥，才讓她在29歲生日這天保持並列領先。

梁熙英說：「上了場我完全忘了今天是我的生日，只專注在想要怎麼打。今天有很多人祝我生日快樂。」

澳洲的李旻姬打平標準桿71桿，以206桿衝上第3。南韓姜海智和柳蕭然同以207桿並列第4。

台灣女將錢珮芸第3回合打出77桿，她在前5洞還有3隻小鳥進帳，但風勢越來越強，陸續吞下6個柏忌，還在第16洞吞了雙柏忌，目前她以總計213桿並列33名。徐薇淩這回合打下兩個博蒂、3個柏忌和1個雙柏忌，74桿作收，總計215桿並列56名。