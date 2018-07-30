王威晨拚隊史47盜 史總開綠燈

中信兄弟開路先鋒王威晨。（記者方賓照攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕中信兄弟開路先鋒王威晨今年開季就「盜」不停，不僅以29次盜壘在榜上領先群雄，能夠將單季盜壘紀錄推向何種境界，也已成為下半季話題。

王威晨昨8局上敲安上壘，左外野黃衫軍球迷「盜、盜、盜」不絕於耳，不過，隊友林書逸擊出三壘滾地球造成他出局，距本季第30盜仍差1次。

中職上次出現單季超過30次盜壘，是2015年桃猿隊林智平，上次有人超過40盜，則要追溯到2009年王勝偉。王威晨本季不僅有望推進盜壘成功次數，也有機會挑戰兄弟隊史紀錄，原紀錄是「盜帥」林易增的47次。

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隨著王威晨盜壘次數攀升，各隊投捕自然也會提防這位快腿，不過，王威晨盜壘腳步未歇，成功率也不低，上回盜壘失敗已是6月16日的事了。王威晨說，各隊都在注意他，但他也會觀察對手、勤做功課，「成功或失敗都是一個嘗試，有盡力就對得起自己，數字上不會設限，抱持一個盡力的想法。」

王威晨說，比起盜壘王，更希望能拿下防守方面的獎項，也希望關鍵時刻能有所發揮，「自知不是神人等級，但至少不要離『神』太遠，好不容易能進職棒，我沒有忘記當時的辛苦，永遠要提醒自己還不夠好。」

中信兄弟總教練史耐德看好王威晨能突破紀錄，也提到教練團對他盜壘都是開綠燈，交給他自行判斷，「他在壘上很聰明、判斷能力好，不會盲目盜壘，假設他的成功率不高，也許我們會有所調整，但教練團目前都讓他放膽嘗試。」