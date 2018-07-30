Lucky 7逆轉獅 猛猿900勝

Lamigo桃猿拿下隊史900勝。（記者陳志曲攝）

4人猛打賞

郭嚴文3打點MVP

〔記者吳清正／桃園報導〕Lamigo桃猿火力全開，4人演出猛打賞，郭嚴文打下最多的3分打點，以9：5逆轉擊敗統一獅，拿下隊史900勝，也穩住下半季戰績領先的地位。

猿隊總教練洪一中表示，900勝、1000勝都只是過程，只要球隊永續經營，遲早都會達成，他不會去想太多，只想專注在當下如何去贏得比賽。

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猿隊雖然一開賽就頻頻安打，但關鍵時刻欠缺臨門一腳，又挨了獅隊吳桀睿的2分彈和郭阜林的3分砲，打完5局上半以2：5落後，下半局郭嚴文二壘打扳回1分，是猿隊得點圈第1支安打，也打開了反攻之路。

趁施子謙退場

猿火力全開

7局下猿隊2出局後陳俊秀率先安打，由於接下來3棒都是左打，獅隊以左投王玉譜入替先發投手施子謙，但是王玉譜找不到好球帶，一上場連投4個壞球，對郭嚴文投到1好3壞球後被安打失1分，藍寅倫再安打攻下追平分，獅隊再換上黃竣彥，又被林立、劉時豪連續安打失2分，猿隊7：5超前。

洪一中表示，第7局掌握獅隊換投的契機，成為贏球關鍵，雖然獅隊換上左投來對左打是正確的選擇，但是猿隊打者卻能夠適時一擊。

第8局猿隊又在2出局後展開攻勢，陳俊秀、廖健富、郭嚴文和藍寅倫連續安打再得2分。藍寅倫打出最多的4支安打，郭永維、陳俊秀和郭嚴文都是3安打。郭嚴文表示，前兩次打擊得點圈都有人，卻無功而返，上一場也是類似的狀況，很高興最後3次打擊都能建功。