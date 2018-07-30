生涯前2場10打點 天使菜捕創紀錄

天使捕手阿西亞（右）敲6打點，生涯前兩場出賽就打出10打點，創下大聯盟前所未有紀錄。（今日美國）

28歲阿西亞

小聯盟蹲12季

〔記者倪婉君／綜合報導〕天使大谷翔平昨突破連16打席未敲安的安打荒，且擊球速度高達約182公里更創本季新高；但昨役焦點不是大谷，而是埋伏在8棒的天使捕手阿西亞，他單場繳出6分打點，生涯前兩場出賽就打出10打點的史上第1人紀錄。

大谷走出安打荒

擊球速度飆182公里

天使昨以11：5大勝水手，拿下4連勝，1局下3棒楚奧特從「國王」赫南德茲手中開轟，以本季第29轟先馳得點。3局打完，天使就以8：1領先，赫南德茲更只投2.2局失7分退場，也吞下本季第9敗。

請繼續往下閱讀...

大谷的安打來得很慢，直到8局下才從水手左投伊萊斯手中敲出二壘安打，累計5打數1安打、打擊率2成62。但這支二壘打的擊球速度驚人，根據天使公布測出113.2英里（約182公里），是大谷本季最快。

只是大谷的1安，當然比不上阿西亞的3安6打點亮眼。這位28歲的菜鳥捕手在小聯盟「蹲」了12個球季，直到上週才被拉上大聯盟，目前出賽兩場都打得精彩，27日初出賽4打數2安打4打點，包括生涯首安就是3分砲，加上昨役6打點後，更創下空前紀錄。「謝謝天使給我機會，我感覺很棒，因為我從未低頭，就是持續奮戰，如今我終於做到了。」阿西亞說。