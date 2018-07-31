羽球世錦賽》周天成快斬開胡 戴資穎今出鞘

台灣一哥周天成花30分鐘輕鬆挺進次輪。（資料照，法新社）

小天半小時晉次輪

〔記者粘藐云／綜合報導〕2018中國南京羽球世錦賽昨登場，我國一哥周天成在男單首輪，只花了30分鐘，就以兩個21：9擊敗芬蘭選手海諾，闖進32強，下一戰將碰上世界排名30名的丹麥好手基姆奇。世界球后戴資穎則預計在今天下午5點40分亮相，將迎戰澳洲女將陳煊渝。

世界排名第5的周天成，本月22日才在新加坡公開賽封王，拿下今年第2冠，挾著這股氣勢，他在首輪對上世界排名83的海諾，輕鬆以直落2過關；下一輪將碰上丹麥好手基姆奇，兩人過去交手2次，都由小天獲勝。

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混雙李許配也晉級

混雙部分，昨度過27歲生日的女將許雅晴，與搭檔李洋以21：14、21：17直落2擊敗瑞士組合史蓋勒／博卡特，但許雅晴與吳玓蓉的女雙賽事落敗，沒能挾著壽星的好運氣拿下1日2勝；台灣另兩組混雙出師不利，盧敬堯／姜凱心、廖敏竣／陳曉歡都無緣晉級。

台灣「羽球王子」王子維今下午1點20分登場，將碰上世界排名64的加拿大華裔球員何舒，兩人過去未有交手紀錄。世界排名34的許仁豪籤運不佳，昨首戰強碰中國好手、里約奧運金牌諶龍，兩局苦戰後，最終許仁豪以13：21、15：21落敗，無緣晉級。

今年的世錦賽已有多名男單好手退出，包含前大馬球王李宗偉，他因呼吸道問題退賽，南韓一哥孫完虎也因腿傷不打，這讓位於籤表下半部的王子維相形比較輕鬆，原本王子維有可能第2輪就會碰上李宗偉，但李宗偉退出，對手將是世界排名21的法國老將萊維德斯。

王子維預計今天下午提拍上陣。（資料照，歐新社）