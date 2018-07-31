羽球世錦賽》小戴挑戰后冠 今首戰遇陌生敵人

戴資穎今世錦賽第一關，將遇到沒對戰過的澳洲選手陳煊渝。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2018中國南京羽球世錦賽昨登場，我國女單好手白馭珀以8：21、15：21不敵馬來西亞18歲小將吳堇溦，首輪止步；世界球后戴資穎預計今天下午5點40分出賽，迎戰澳洲女將陳煊渝。

世界排名29的白馭珀生涯3度和吳堇溦交手，皆未拿下勝利，對戰紀錄居下風，昨第4次碰頭仍無法突破，遭對手以直落2拍下，苦吞對戰4連敗。

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戴資穎為此次賽會第1種子，首輪直接晉級，今天下午將遇上世界排名81的澳洲華裔選手陳煊渝，兩人過去從未交手，不過雙方世界排名差距甚大，小戴可望輕易過關。

去年因為世錦賽和世大運撞期，戴資穎選擇留在台灣爭取國家榮譽，放棄世錦賽，感動不少台灣球迷，當時也順利摘下金牌。去年世錦賽時，不少外媒評論，若戴資穎參戰勢必能抱回冠軍，甚至連冠軍得主奧原希望都認為，沒有擊敗戴資穎就奪冠，自己還不能算真正的世界冠軍。

戴資穎今年僅開季第1站馬來西亞公開賽屈居亞軍，接下來連奪5冠、寫下29連勝，氣勢如虹，國際羽總（BWF）看好小戴能順利登頂。

過去台灣世錦賽女單最佳成績為「羽球精靈」鄭韶婕在2011年寫下的亞軍，外界普遍看好戴資穎能為台灣寫下新猷。