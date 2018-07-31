葉君璋辭悍將教頭 鑼總明首戰老東家

陳連宏（資料照）

〔記者倪婉君／台北報導〕富邦悍將昨天拋出震撼彈，總教練葉君璋因戰績不佳請辭獲准，改由原二軍總教練陳連宏接任；陳連宏帶兵首戰將於明天在台南對統一獅，也是他執掌過的球隊，更增添戲劇性。

下半季戰績落居墊底

富邦悍將今年不但斥資1.2億元改造新莊球場，打造「全富武莊」主場，在季前大動作延攬蔣智賢、張正偉等5名中信兄弟棄將，更展現奪冠企圖。如今，平均每場主場球迷人數較去年成長近4成，展現「改造」成效，但戰績卻讓高層失望，上半季27勝33敗居第3，下半季至今4勝9敗，更落居墊底。

45歲的葉君璋雖在去年開季前和富邦悍將提前換約、簽下2+1複數年合約，但是去年帶出年度排名第4的墊底戰績，今年至今依舊不理想。昨天富邦開會，葉君璋為戰績不佳請辭獲准，高層也決定將陳連宏拉上來帶領一軍。

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陳連宏曾於2013年8月至2015年球季結束擔任統一獅教頭，並帶出134勝138敗成績，在前年底主動告別獅隊、赴美進修，今年初確定出任悍將二軍總教練。特別的是，陳連宏還婉拒悍將開出的複數年合約，他曾說：「我想要一年一年做好，有幫到忙比較重要。」

如今，「鑼總」確定升上一軍「幫忙」，他首戰將是作客台南迎戰統一獅，對他更是別具意義。悍將二軍總教練兵符則由施金典暫代。

葉︰需不同類型總教練

「葉總」交出兵符後，未來將協助悍將推動基層棒球運動，他的合約將於明年底結束。葉君璋表示非常感謝球團給予執教機會，不過球隊目前需要「不同類型」的總教練，因此決定請辭，也為169勝200敗的執教生涯暫時劃下句點。