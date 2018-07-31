李振昌狀元價值 選秀徒留遺「悍」

李振昌（資料照）

〔記者倪婉君／台北報導〕儘管不是今年狀元，但中信兄弟以第3順位選到的李振昌，上週3戰1勝2救援的優異表現，就連日本媒體都關注；今天兄弟到桃猿踢館之戰，不但贏球就能並列第1，更讓球迷好奇究竟誰能率先突破「飛刀關」。

擁有美、日職合計10年資歷，李振昌在月初中職選秀會被中信兄弟選走後，以總教練史耐德為首的球團人士都驚喜得不敢置信。因為中信兄弟直到選秀前，都認為李振昌一定會在前2順位被選走，史總選到後就直呼：「真的沒想到！」如今則大讚：「這就是第1指名的價值。」

連2場守勝 意外壓垮葉總

李振昌在25日的中職初登板就是在洲際主場面對桃猿，以8球連續解決林智平、王柏融和陳俊秀，今天換成到桃園踢館；李振昌28、29日連2場為兄弟守勝，讓悍將吞下2連敗，外界認為可能成為葉君璋為戰績不佳請辭的最後一根稻草。

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就連日媒「Full Count」都注意到李振昌的表現，除專文介紹他的經歷外，還稱讚他的變化球犀利、滑球出色，讓中職打者束手無策。

除了李振昌已經以月薪62萬元的3年半合約加盟外，其他3隊第1指名都尚未達成共識。富邦悍將用狀元籤選進的高中捕手大物戴培峰，有望挑戰去年狀元廖健富身價，獅隊和投手古林睿煬則已有簽約金加激勵獎金上看700萬元的雛形，桃猿也已開價給投手翁瑋均，但雙方仍有落差。