葉君璋閃辭 球界盼傳承技術

富邦悍將總教練葉君璋因戰績不佳昨請辭獲准。（資料照）

〔記者吳清正／台北報導〕昨天請辭富邦悍將總教練的葉君璋，選手時代的2010年就曾自費參加印地安人隊春訓，接受教練工作的訓練，11年再度參加印地安人隊春訓，當年季後葉君璋離開兄弟象，隨即獲聘為印地安人隊新人聯盟教練，成為台灣職棒球員退休後旅外執教的第1人。

2014年底葉君璋返台擔任義大犀牛副領隊，15年6月接任總教練，16年贏得下半季冠軍，並在總冠軍賽以4勝2敗打敗中信兄弟，奪得義大隊史第1個、也是最後1個總冠軍，球季後富邦接手球隊，葉君璋續任總教練。

富邦接手球隊後挹注大量資源，但是去年年度戰績最後1名，今年上半季排名第3，下半季一開始又敬陪末座，導致葉君璋請辭負責。

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球評潘忠韋表示，期待棒球素養深厚的葉總能繼續留在棒球界，進行技術的傳承。潘忠韋指出，葉總帶隊最大的特色是在技術方面給予選手實質的幫助，因為他能夠從選手的角度去找出問題，不止是他捕手的專業，打擊、守備、投球等各方面都一樣，曾經幫助增菘瑋、郭勝安克服投球失憶症，也讓一度想要棄投從打的羅華韋找回信心。

悍將本季戰績持續低迷，2度慘遭6連敗，潘忠韋表示，感覺選手很拚，但是想得太多反而亂了步調，似乎一直沒有找到好的節奏，職棒環境相當現實，戰績不好，總教練首當其衝。