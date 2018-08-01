季中換總仔 富邦延續義大「傳統」

陳連宏2013年首掌兵符，就率領統一獅拿下總冠軍。（資料照，記者張忠義攝）

葉君璋（右一）是球季中接下義大教頭，卸下富邦悍將教頭職務同樣在季中。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕在球季中更換總教練，對富邦悍將這隊算是常態，近5年已出現4次。而在球季中接任總教練，對陳連宏也不陌生，他的執教生涯正是從5年前的下半季展開。

義联接手興農牛更名義大犀牛的第一年，首任總教練徐生明於2013年8月24日因心肌梗塞猝逝，扣除代理的黃煚隆、羅博特，後繼的曾智偵、馮喬許、葉君璋都在季中接任，僅大威於季後上任，這個「傳統」隨著球隊再次易主，在富邦獲得延續。

請繼續往下閱讀...

悍將下半季開季4勝9敗、期間一度6連敗，一軍總教練由二軍總教練陳連宏升任，他於2013年8月4日在統一獅展開執教生涯，當時吞下6連敗的獅隊在他接替中島輝士後，以32勝2和26敗直取下半季冠軍，並於總冠軍戰擊敗義大犀牛。

連同羅國璋、吳復連，中職這6年已出現6位季中接任的總教練，平均每年要出現1位，唯一「梅開二度」的是陳連宏，該年立刻提升戰績並率隊打總冠軍戰者，僅他與吳復連兩人。

在中職史上，至少在兩支球隊當過總教練的有林信彰、徐生明、蔡榮宗、謝長亨、曾智偵、吳復連、郭泰源，陳連宏將於今天成為第八人。