葉君璋請辭 成也土投、敗也土投？

李振昌（右）今年隨富邦悍將春訓，葉君璋（左）也協助調整。（資料照，記者黃志源攝）

葉君璋（右）協助張耿豪（左）調整投球姿勢。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕今天是富邦悍將在葉君璋請辭總教練後的第一戰，先發投手由本土的黃亦志擔任。弔詭的是，葉君璋任內投注最大心力的一環，就是本土投手的培養與調整，今年土投雖有補強，成績卻不如去年，是導致他去職的主因之一。

悍將開季前陸續接收中信兄弟釋出的陳鴻文、林煜清、林克謙，被認為在先發、中繼、後援都有補強，但本季土投防禦率6.29不如上季5.76，不僅平均每9局多丟0.5分，也是中職本季唯一破6、且比上季退步的球隊。

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落差最明顯的是先發投手，本季只拿3勝是4隊中最少，扣除轉隊的陳鴻文2勝，僅黃亦志有1勝，防禦率7.28是4隊中唯一破6，比第三名兄弟5.87多約1.5分，更是第一名統一獅3.48的兩倍多；投92.2局是4隊中唯一沒破百，更連續兩季墊底。

悍將球迷若提早進場，經常能在外野看到葉君璋對投手進行一對一指導，讓他成為賽前最忙的總教練。即使他覺得投手有進步，實際成績卻與花費心力不成正比，也更凸顯他的績效不佳。

葉君璋（中）調整郭勝安（右）投球姿勢。（資料照，記者陳志曲攝）

葉君璋餵球給球員練打。（資料照，記者陳志曲攝）