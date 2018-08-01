紅襪補金斯勒 林子偉首當其衝

紅襪挖來天使金斯勒補強內野陣容。（資料照，今日美國）

紅襪補強內野戰力，將衝擊林子偉上場空間。（資料照，美聯社）

〔記者吳清正／綜合報導〕大聯盟戰績第一的紅襪持續補強，昨向天使換來老牌二壘手金斯勒，勢必壓縮台灣好手林子偉的表現空間。

紅襪日前已換來一壘手皮爾斯和先發投手艾歐瓦迪，網羅36歲的金斯勒主要是考慮到左膝開刀的佩卓亞還不確定何時能夠歸隊。金斯勒和佩卓亞曾是亞利桑納州大的隊友，2002年佩卓亞取代了金斯勒的先發游擊手位置，金斯勒因此在隔年轉到密蘇里大學。

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金斯勒預定今天紅襪出戰費城人的賽前報到，紅襪總裁唐布洛斯基表示：「我們很高興網羅金斯勒，我們一直竭盡所能要讓球隊的戰力更升級，金斯勒長期以來都表現出色，他打得很好，更是非常優異的防守球員，是一個贏球型球員。」

金斯勒本季才轉戰天使，目前打擊率0.239，13轟、32分打點，生涯已經累計247轟。

紅襪二壘本季主要由工具人努涅茲和霍特分擔，由於日前三壘手德弗斯進入傷兵名單，在金斯勒加盟後，三壘將以努涅茲為主，霍特可以替補內野全部的位置，而在德弗斯受傷後被叫上大聯盟的林子偉，可能再回小聯盟等待機會。

昨天紅襪和費城人鏖戰13局，靠著史威哈特的再見二壘打，以2：1險勝，林子偉則沒有出賽。紅襪在美聯東區領先洋基已達6場。