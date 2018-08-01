NBA五大傷兵 新球季拚回神

林書豪。（資料照，法新社）

2017-18球季傷兵「眾星雲集」，其中轉戰老鷹的林書豪與塞爾提克海沃德上季開幕戰就整季報銷。另外，明星後衛厄文、中鋒卡森斯與雷納德同樣因傷所苦，缺席大半球季。經過漫長的復健與訓練，已逐漸康復，對於2018-19球季充滿期待，躍躍欲試。《自由體育》整理五大傷兵最新動態，盤點是否能重返巔峰。（記者廖聿偉）

豪哥再出發 要帶老鷹轉骨

林書豪上季在籃網開幕戰上籃扭傷右膝，導致髕骨肌腱斷裂整季報銷，趴在地上泛淚哭喊：「我完了！」這令台灣球迷心碎的畫面仍歷歷在目。

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林書豪經歷生涯最低潮的一季，今夏被交易至老鷹重新再出發，膝傷已恢復達八成。他表示，「經歷大傷後，我必須開發以前末曾運用過的肌群，彷彿像一個籃球初學者，但這一切都是正向的改變，我有信心能帶領老鷹脫胎換骨。」

重返巔峰指數：3顆星

海沃德（右）。（資料照，美聯社）

悲情海沃德 左腳起跳無礙

上季以4年1.28億美元（約38.4億台幣）加盟塞爾提克的海沃爾，原期望與厄文聯手爭冠，未料僅打了6分52秒，就因左腳踝骨折，整季報銷，歷經2次手術、長達8個月的復健，目前已完全康復。

海沃爾昨與隊友進行1對1單打比賽，傷後首次用左腳起跳灌籃，他表示，這並非典型的1對1比賽，更像是高強度訓練，預計九月份就能加入球隊訓練營。

重返巔峰指數：3.5顆星

厄文（右）。（資料照，美聯社）

厄文甩膝傷 完全復原快了

厄文去年夏天與詹姆斯拆夥，到塞爾提克當一哥，但膝傷始終困擾著，最終出賽60場，留下場均24.4分、5.1助攻後，進廠保養，進行左膝手術，無緣參與季後賽。經過近4個月的休養，厄文日前出席美國隊迷你訓練營，進行簡單的訓練，並表示自己離完全復元不遠了。

重返巔峰指數：4顆星

卡森斯。（資料照，法新社）

表弟當勇士 復健拚開幕戰

卡森斯年初因左阿基里斯腱斷裂，提前放暑假。今夏正逢卡森斯合約年，但因阿基里斯腱斷裂恐影響運動生命，各隊失去信心，最後以底薪加盟衛冕軍勇士，尋求東山再起的機會。卡森斯仍在復健，但肌力嚴重不足，他表示，「趕上開幕戰是我的目標，但不會操之過急，一切尊重復健師的課表。」

重返巔峰指數：2.5顆星

雷納德（中）。（資料照，法新社）

暴龍裝可愛 傷癒身形進化

27歲的雷納德上季受腿傷困擾，僅出賽9場，且多次傳出與球團不合，今夏被交易至暴龍，展開全新生涯。雷納德日前出席美國隊迷你訓練營，身形更加壯碩，日前他也已通過暴龍體檢，證明傷已痊癒，下一季將以完全健康的狀態出賽。

重返巔峰指數：5顆星